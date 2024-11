Você sabia? William Nascimento é protagonista de filme de ação policial “Na Linha de Fogo”

Se você é fã de filmes de ação policial, fique atento: “Na Linha de Fogo” está em produção no Rio de Janeiro e promete agitar o cinema nacional! O longa, produzido pela AfroReggae Audiovisual, com coprodução da Globoplay e Star Original Productions, traz William Nascimento como protagonista.

ANÚNCIO

O ator, conhecido por papéis em filmes como “Ao Final da Conversa, Eles se Despedem com um Abraço” e “Escrito no Basalto”, vai interpretar Abdias, um policial que enfrenta os fantasmas de seu passado enquanto lida com a violência nas ruas do Rio.

O que esperar de “Na Linha de Fogo”?

Com muita ação e drama, o filme promete explorar o dilema de um policial no centro de uma guerra urbana, e promete uma narrativa intensa e cheia de tensão. A produção também conta com grandes nomes do elenco, como Nathalia Dill, Juliano Cazarré e Dilsinho Oliveira, além de ser o primeiro projeto da parceria entre Globo e Disney, que prevê o lançamento de mais filmes nacionais nos próximos anos.

Leia mais:

O elenco e a produção

“Na Linha de Fogo”: o que se sabe sobre o filme que marca a parceria entre Globo e Disney (Reprodução/Divulgação)

Além de William, o filme traz uma superprodução com grandes talentos do cinema nacional. A direção é de Afonso Poyart, e o roteiro foi escrito por José Júnior (fundador do AfroReggae) e João Paulo Horta. O projeto promete ser um marco no cinema brasileiro, com uma visão realista e impactante da vida no Rio de Janeiro.

Se você curte ação, personagens profundos e uma história que mistura conflitos internos e adrenalina, “Na Linha de Fogo” é um filme que vai te prender do início ao fim. Fique de olho na estreia no Globoplay!