Sessão gratuita: #CineCiência no MIS transmite filme “Negação” seguida por debate em SP; saiba como participar

O #CineCiência é o programa mensal do MIS (Museu da Imagem e do Som), que traz sessões de filmes com temas científicos e debates com especialistas. A edição de novembro exibe o filme “Negação” e conta com um bate-papo sobre o crescente antissemitismo no mundo de hoje, mediado por José Luiz Goldfarb, coordenador do projeto. O convidado para o debate é Marcos Guterman, diretor de opinião do jornal O Estado de S. Paulo.

Sobre o filme

“Negação” (dir. Mick Jackson, 2016, EUA, 110 min) é baseado em fatos reais e segue Deborah E. Lipstadt (Rachel Weisz), historiadora que enfrenta um processo de difamação movido por David Irving (Timothy Spall), um negacionista do Holocausto. No tribunal, ela precisa provar a veracidade de suas acusações sobre Irving, desafiando a ideia de que a morte de milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial foi uma invenção.

Sobre o convidado

Marcos Guterman é doutor em História Social pela USP e jornalista desde 1989. Trabalhou na Folha de S. Paulo e atualmente é editorialista do O Estado de S. Paulo. Ele é especialista em regimes totalitários, com foco no nazismo e no regime militar brasileiro, e autor dos livros “Nazistas entre nós” e “Memória e Holocausto”, entre outros.

Sobre o mediador

José Luiz Goldfarb, coordenador do CineCiência, é professor da PUC-SP e especialista em História da Ciência. Ele também coordena a Cátedra de Cultura Judaica na PUC-SP e é diretor da EDUC.

Serviço | #CineCiência – “Negação”

Data: 204.11, às 16h

Local: Auditório LABMIS

Avenida Europa, 158 - Jd. Europa - São Paulo

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

Classificação: 12 anos