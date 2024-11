“Nunca perdi pra uma cena”, diz Bruna Marquezine sobre protagonismo em série +18 ‘Amor da Minha Vida’

Com estreia marcada para 22 de novembro no Disney+, “Amor da Minha Vida” chega para mostrar que, quando o assunto é qualidade, ninguém no set está disposto a abrir mão de nada. A série segue os dilemas amorosos de Bia e Victor, interpretados por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, amigos inseparáveis na trama.

Em entrevista exclusiva ao Metro World News, Bruna Marquezine, que interpreta um dos papéis principais, não deixou dúvidas sobre o nível de empenho que ela e seus colegas de elenco dedicaram ao projeto.

“Eu acho que, pra mim, enquanto atriz, é quando a gente não saía do set sem desistir da cena. A gente não desistiu de nenhuma cena. Não fizemos nenhuma cena em modo automático”, afirmou Bruna, explicando como, apesar dos desafios diários e das pressões da rotina de gravação, nunca se permitiram cair na tentação de fazer uma cena de maneira superficial.

O compromisso com a entrega em cada take foi uma das principais razões pelas quais Bruna acredita que “Amor da Minha Vida” se destaca no cenário atual. A dedicação, a entrega emocional e a recusa em fazer qualquer cena de forma “automática” tornou-se um dos pilares da produção.

“Nesse projeto, eu nunca perdi pra uma cena. A gente sempre saiu com a cena ganha. E isso, pra mim, me dava essa sensação de: eu tô fazendo algo que eu acredito e que eu tô lutando por, e que a gente não desiste. Isso pra mim é qualidade.”

Orgulho do projeto

Matheus Souza, o roteirista da série, também reconheceu a importância do elenco nesse processo de garantir a qualidade. Para ele, o trabalho conjunto entre os criadores e os atores foi essencial para que a série se mantivesse fiel à sua visão.

“Eu tive uma atriz me protegendo e valorizando o meu texto. Imagina, tipo a Bruna Marquezine, valorizando o meu texto e fazendo questão de falar”, disse Matheus. O diretor René Sampaio, por sua vez, também reconheceu o papel da dedicação do elenco, especialmente no processo de busca incessante pela perfeição nas cenas.

“Eu saí do set todos os dias com esse lugar preenchido de que a gente tinha lutado até o fim por aquela cena”, afirmou Bruna, transmitindo a ideia de que cada membro do elenco compartilhou esse compromisso de não se conformar até que cada cena fosse verdadeiramente entregue da melhor maneira possível.

Para Bruna, assistir aos episódios depois de finalizados foi uma experiência de orgulho. “Eu já assisti os episódios algumas vezes e eu gosto deles. Todas as vezes, eu dou risada. Todas as vezes, eu tenho orgulho deles. Eu tenho vontade de que as pessoas vejam”, compartilhou a atriz.

