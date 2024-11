“Já fui muito a Bia da primeira fase, hoje não sou mais”, diz Bruna Marquezine sobre personagem em ‘Amor da Minha Vida’

Com estreia marcada para 22 de novembro no Disney+, “Amor da Minha Vida” acompanha os dilemas amorosos de Bia e Victor, interpretados por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, que são amigos inseparáveis na trama. Em entrevista exclusiva ao Metro World News, Bruna Marquezine falou sobre como foi incorporar facetas pessoais à sua personagem.

ANÚNCIO

“Há muito tempo eu queria dar vida a um personagem como a Bia, contar uma história como a dela. Sou completamente apaixonada por comédias românticas repletas de drama”, disse.

“Eu gosto muito da Bia, queria ser amiga dela. Gosto do quanto ela é caótica e divertida. A gente divide muitas coisas, como a paixão pela arte e o sonho de ser atriz. Me vi muito na Bia”, continuou.

Segundo Bruna, sua personagem foi dividida em três fases, haja vista o tema da série estar centrado em crescimento e amadurecimento.

“Já fui muito a Bia da primeira fase, mais impulsiva, reativa, um tanto imatura, e hoje já não sou mais tão assim. Mas o processo de criar e desenvolver esse crescimento, essa evolução dela, me ajudou também a amadurecer muito.”

Leia mais:

Identificação no projeto

Ao abordar o roteiro de Matheus Souza, Bruna Marquezine afirmou ser um texto encantador e rico. Segundo ela, todo ator quer se sentir desafiado, fazer um personagem com diversas “camadas, qualidades e quase o dobro de defeitos.”

“O texto do Matheus é muito pessoal, e quanto mais pessoal, mais universal ele fica. Não só o público, mas a gente que está [na produção] se sente muito representado. A gente precisou revisitar muitas memórias, muitas histórias. E a Bia tem algo nela que faz parte da minha vida, me lembra meus amigos. Me vejo muito nela, especialmente pelo fato dela ser atriz e buscar esse sonho”, contou.

ANÚNCIO

Com temática de drama e romance, a produção explora as ilusões e desilusões amorosas ao longo de 10 episódios, sendo indicada para maiores de 18 anos, com cenas intensas. A série foi criada por Matheus Souza, dirigida por René Sampaio, Matheus Souza, Tatiana Fragoso, e Bruna Marquezine como codiretora. O roteiro é de Juliana Araripe, Luiza Fazio, Bryan Ruffo, e Nátaly Neri.

Assista ao trailer: