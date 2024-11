‘O Auto da Compadecida 2’: Rosinha volta em grande estilo com novo visual divulgado; confira

O “Auto da Compadecida 2″ promete grandes emoções ao reunir grandes nomes do cinema nacional com uma das franquias clássicas mais relevantes do país. Nesta quinta-feira (14), o visual de Rosinha, interpretada por Virgínia Cavendish, foi revelado. A personagem retorna a Taperoá após 20 anos para um reencontro com Chicó (Selton Mello), chegando dirigindo um caminhão.

Confira o visual:

Selton Mello e Matheus Nachtergaele retornam como Chicó e João Grilo, respectivamente, e Taís Araújo será Nossa Senhora, antes interpretada por Fernanda Montenegro. Outros talentos na trama envolve Eduardo Sterblitch (Arlindo), Humberto Martins (Coronel Ernani), Fabiula Nascimento (Clarabela), Luis Miranda (Antônio do Amor), Juliano Cazarré (Omar), Luellem de Castro (Iracema) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro).

Produção na CCXP24

A CCXP24 anunciou um painel exclusivo de O Auto da Compadecida 2 para 07 de dezembro, com os protagonistas Matheus Nachtergaele e Selton Mello. A dupla vai falar sobre o retorno dos icônicos personagens João Grilo e Chicó e compartilhar detalhes dos bastidores da sequência.

Além do painel, o público poderá assistir à pré-estreia do filme, que chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2024, antecipando as novas aventuras dos personagens que marcaram o cinema nacional.