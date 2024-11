‘Alien: Romulus’ já tem data para estrear no Disney+; descubra se vale a pena assistir

Com a direção e o roteiro de Fede Alvarez, “Alien: Romulus” veio para somar no sucesso da franquia e chega ao Disney+ em 21 de novembro. A fim de cumprir a promessa, a trama consegue trazer uma experiência assustadora com o thriller de ficção científica.

A produção se passa entre o primeiro filme da franquia, ‘Alien: O Oitavo Passageiro’ (1979), e o segundo, ‘Aliens: O Resgate’ (1986), aproximadamente 20 anos após a história do primeiro longa-metragem.

O longa revisita a franquia ‘Alien, o Oitavo Passageiro’ (1979), com um grupo de jovens colonizadores espaciais se deparando com a surpresa mais assustadora de suas vidas enquanto exploram uma estação espacial abandonada.

O diretor consegue despertar a curiosidade no público, seguida da tensão contínua ao longo dos 119 minutos de filme. Além do excelente timing nas reviravoltas e jumpscares, a produção consegue se fundamentar, se amarrar e surpreender. Sendo assim, vale a pena assistir!

Saiba o que esperar:

O filme é estrelado por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra e Ossos), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

Confira o trailer:

