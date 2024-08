A franquia de sucesso ‘Alien’ está de volta com a direção e o roteiro de Fede Alvarez, prometendo um novo conflito espacial sangrento entre criaturas extraterrestres e seres humanos. A julgar pela habilidade de criar algo bem amarrado e cativante, o conjunto da obra merece um atestado de qualidade.

‘Alien: Romulus’ se passa entre o primeiro filme da franquia, ‘Alien: O Oitavo Passageiro’ (1979), e o segundo, ‘Aliens: O Resgate’ (1986), aproximadamente 20 anos após a história do primeiro longa-metragem.

Por se tratar de uma sequência direta, o thriller de ficção científica da 20th Century Studios carrega a responsabilidade de manter a premissa da obra original. Talvez este seja um incômodo na prática para os fãs saudosistas da franquia. Por outro lado, a produção facilmente consegue abraçar novos públicos.

De volta às raízes, mas com novos horizontes

Ao longo da trama, um grupo de jovens decide deixar seu planeta caótico e distópico para viver em um mundo melhor. Em seguida, acabam em uma estação espacial desativada, a fim de encontrar recursos necessários para chegarem a seu destino. No entanto, a equipe, sem querer, desperta o que passa a ser o maior pesadelo da humanidade.

‘Alien: Romulus’ é um show de ação e terror com profundidade e qualidade; fãs saudosistas podem não gostar (Reprodução/20th Century Studios)

Apesar da produção resgatar Xenomorfo (extraterrestre parasitoide com a icônica fisionomia esquelética e cabeça alongada) e os facehuggers (alienígenas no estágio inicial semelhantes a aranhas), pode não ser o suficiente aos fãs cheios de expectativa. Isso porque as criaturas presentes no longa são outras variações genéticas iniciadas do zero e não o alien insubstituível que muitos podem desejar ver.

No entanto, a proposta talvez esteja centrada em abraçar novos públicos, especialmente porque é possível assistir tranquilamente mesmo sem ter contato com as outras obras da franquia. Mais uma vez, outra razão para fãs antigos não gostarem.

Um ponto positivo é a capacidade de não comprometer a experiência do espectador. Toda a ambientação do longa combinada com o roteiro, direção e elenco contam com uma profundidade que merecem reconhecimento.

Fede Alvarez é capaz de despertar a curiosidade no público, seguida da tensão contínua ao longo dos 119 minutos de filme. Além do excelente timing nas reviravoltas e jumpscares, a produção consegue se fundamentar, se amarrar e surpreender.

