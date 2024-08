‘Vilã das Nove’ é uma nova aposta nacional, com a direção do vencedor do Emmy Teodoro Poppovic e produção de André Pereira e Mariana Muniz. Com a estreia nos cinemas programada para 31 de outubro, o longa traz uma narrativa original e promete reviravoltas.

Na história, Roberta (Karine Teles), é introduzida vivendo a melhor fase de sua vida, até perceber que a trama da nova novela das nove é baseada na sua própria história.

Sendo assim, Roberta vira telespectadora de seu próprio passado, no qual deixou seu marido Bento (Otto Jr) e a filha Debora (Alice Wegmann) para trás em busca de sua felicidade. Carregando o trauma de ser abandonada, Debora expõe sua história para um autor de novelas que almeja o sucesso, dando início ao caos.

O elenco também é composto por Camila Márdila, Antonio Pitanga, Laura Pessoa, Negro Leo, Rodrigo Garcia, Murilo Sampaio, Valentina Bandeira, Felipe Rocha, Catarina de Carvalho, Stella Rabello, Angela Rabello e Otto Jr.

Vilã das Nove: filme nacional apresenta mulher que vê seu maior segredo virar enredo de novela (Reprodução/Lupa Filmes)

Confira o teaser e a sinopse oficial

Em “A Vilã Das Nove” seguimos Roberta, que atualmente se encontra na melhor fase de sua vida. Recentemente divorciada, ela vive com sua filha Nara em uma liberdade que ela não sente há muito tempo, até descobrir que alguém transformou seu maior segredo no enredo de uma novela - onde ela é a vilã.

Ficha técnica

Direção: Teodoro Poppovic

Produção: André Pereira e Mariana Muniz

Roteiro: Teodoro Poppovic, Maíra Bühler, Gabriela Capello e André Pereira

Produção Executiva: Mariana Muniz e Flávia Bousfield

Direção de Fotografia: Wilssa Esser

Direção de Arte: Dina Salem Levy

Figurino: Diana Leste

Preparação e Produção de Elenco: Gabriel Bortolini

Assistência de Direção: Renata Braz

Som Direto: Evandro Lima

Desenho de Som: Bernardo Uzeda e Tomás Alem

Mixagem: Gustavo Loureiro e Rodrigo Noronha

Montagem: Lia Kulakauskas

Trilha Original: Jonas Sá e Pedro Mibielli

ELENCO

Karine Teles como Roberta

Alice Wegmann como Debora

Camila Márdila como Paloma

Laura Pessoa como Nara

Antonio Pitanga como Modesto

Murilo Sampaio como Giuliano

Negro Leo como Cassio

Rodrigo Garcia como Paulinho

Catarina de Carvalho como Eugenia

Stella Rabello e Angela Rabello como Raquel

Otto Junior como Bento

Valentina Bandeira como Laurinha/Debbie

Maisa Souza, Marina Guaraná e Bia Vivace no elenco infantil

“A Vilã das Nove” é produzido pela Lupa Filmes, com coprodução da Star Original Productions e distribuição pela Star Distribution – ambos selos da The Walt Disney Company voltados para o cinema brasileiro.