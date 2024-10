‘Pânico’: passeando pelos perfis dos icônicos personagens originais da franquia revolucionária de horror

A franquia ‘Pânico’, que se destacou no final da década de 90, transformou o subgênero slasher no terror e se firmou como um clássico.

Após 26 anos, a produção lançou um quinto filme em 2022, e um sexto em 2023, que termina a história na fictícia Woodsboro e expande seus horizontes para Nova York. E mesmo com a inserção de novos personagens, os icônicos protagonistas foram mantidos, como a jornalista Gale Weathers (Courteney Cox), Dewey (David Arquette) e Sidney Prescott (Neve Campbell).

Cada filme apresenta um assassino mascarado, o Ghostface, que comete assassinatos brutais, sempre relacionados de alguma forma à trajetória de Sidney. Sendo assim, decidimos traçar os perfis dos memoráveis personagens originais de “Pânico”.

Sidney Prescott

Sidney Prescott (Neve Campbell) (Reprodução)

Evolução: Sidney começa como a típica “final girl”, mas sua trajetória se torna mais complexa ao longo da série. Desde o primeiro filme, enfrenta traumas relacionados à morte de sua mãe e se transforma em uma sobrevivente forte e resiliente. Sua luta contra os assassinos a torna um ícone de empoderamento feminino e referência para as produções de terror posteriores.

Características: Corajosa, inteligente e emocionalmente forte, Sidney é frequentemente a voz da razão, mesmo em situações extremas. Sua determinação a ajuda a superar os desafios.

Gale Weathers

Gale Weathers (Courtney Cox) (Reprodução)

Ambição e Moralidade: Gale é uma jornalista ambiciosa que busca a verdade, mesmo que isso a leve a tomar decisões moralmente questionáveis. Sua busca por fama muitas vezes entra em conflito com sua ética.

Relação com Sidney: Inicialmente, Gale é vista como antagonista de Sidney, mas com o tempo, sua relação evolui para uma amizade complexa, marcada por rivalidades e apoio mútuo.

Dewey Riley

Dewey Riley (David Arquette) (Reprodução)

Desajeitado e Carismático: Dewey, o xerife desajeitado, é uma fonte constante de alívio cômico. Embora não seja sempre eficaz em seu trabalho, sua lealdade e coragem são inegáveis.

Crescimento: Ao longo dos filmes, Dewey amadurece e se torna um personagem mais sério, especialmente à medida que suas experiências moldam suas decisões. Sua relação com Gale também é central para sua narrativa. A morte de Dewey em “Pânico 5″ encerra sua jornada na franquia com chave de ouro.

Ghostface

‘Pânico 6’: Máscara caída de Ghostface instiga fãs a lançar suas opções de assassinos e web brinca com post (Reprodução/Paramount Pictures)

Múltiplas Identidades: Ghostface é um dos vilões mais icônicos do cinema, com diferentes assassinos assumindo a identidade ao longo da franquia. Essa multiplicidade permite que o personagem reflita as ansiedades e medos da época.

Símbolo do Terror: A máscara e a vestimenta são reconhecíveis instantaneamente, simbolizando não apenas o medo, mas também a crítica aos clichês do gênero, assim como toda a abordagem metalinguística da produção.

Randy Meeks

Randy Meeks (Jamie Kennedy) (Reprodução)

O Especialista em Terror: Randy é um verdadeiro conhecedor de filmes de terror, sempre explicando as “regras” que os personagens devem seguir para sobreviver. Sua metanarrativa é uma característica essencial da franquia.

Impacto Emocional: Sua morte é um ponto crucial que mostra que ninguém está a salvo, mesmo aqueles que conhecem as regras do terror.

Tatum Riley

Tatum Riley (Rose McGowan) (Reprodução)

Amiga Despreocupada: Tatum é a melhor amiga de Sidney e traz um ar leve à trama, sendo a personagem que representa a juventude despreocupada e divertida.

Cena Icônica: Sua morte, enquanto tenta escapar em uma garagem, é um momento memorável que mistura humor e horror, destacando a subversão das expectativas.

Stu Macher e Billy Loomis

Billy Loomis (Skeet Ulrich) e Stu Macher (Mathew Lillard) (Reprodução/Paramount Pictures)

Peças Fundamentais Para o Legado do Ghostface: Ambos são fundamentais para a trama do primeiro filme. Stu é o amigo carismático e imprevisível, enquanto Billy é o amante sombrio, revelando a tensão entre amizade e traição.

Importância: Esses personagens ajudam a estabelecer a dinâmica do grupo e suas mortes ou revelações têm um impacto emocional profundo nas tramas subsequentes.