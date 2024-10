‘Pânico 7’: spoiler de possível trama da sequência é vazado nas redes sociais

Com as readequações na franquia de ‘Pânico’, o sétimo filme contará com o retorno de Neve Campbell, responsável por protagonizar os filmes, ficando de fora apenas no sexto volume. Com a confirmação da nova produção, somada à data de estreia marcada para 27 de fevereiro de 2026, o spoiler de uma possível trama foi compartilhado nas redes sociais por um insider.

Segundo informações do insider MyTimeToShineHello, ‘Pânico 7′ contará com Sidney Prescott (Neve Campbell) e a filha serão alvos do próximo Ghostaface.

“O filme terá duas histórias principais, uma sobre Sidney e seus amigos da vizinhança e a segunda sobre a filha adolescente de Sidney, chamada Taylor (o que pode ser um codenome), e os seus amigos”, escreveu na rede social X.

“Cada um desses grupos terá que lidar com o Ghostface”, completou o insider.

A sequência, em fase de préṕrodução, conta com a volta de Neve Campbell e direção de Kevin Williamson, com data de lançamento para 27 de fevereiro de 2026.

Salto temporal em ‘Pânico 7′

Existem algumas especulações para o sétimo filme, mas que ainda não foram confirmadas ou desmentidas. No entanto, pelos últimos acontecimentos nos bastidores da produção (envolvendo demissões e desistências), serão necessárias algumas ações diferentes para o filme.

A história poderá se passar em outra cidade, bem como ‘Pânico 6′ que deixou a fictícia Woodsboro para assombrar Nova Iorque. As mudanças, caso aconteçam, serão frutos da saída de Melissa Barrera e Jenna Ortega, que protagonizaram as duas últimas produções da franquia.

Caso haja um salto temporal na trama, é possível que os filhos de Sidney Prescott, já crescidos, terão de enfrentar um novo Ghostface ao lado da mãe. A produção tem previsão para estrear em 27 de fevereiro de 2026.

