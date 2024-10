Quem é o Ghostface? Relembre os assassinos da franquia ‘Pânico’ em ordem cronológica e suas motivações

‘Pânico’, uma franquia iniciada com seu primeiro filme em 1996 atravessou décadas formando fãs de produções envolvendo assassinos mascarados. As obras do universo criado por Wes Craven (1939-2015) revolucionaram o subgênero slasher no terror, se mostrando cada vez mais forte.

Quase 30 anos após o primeiro filme, a franquia já caminha para a sétima sequência, com previsão de estreia para fevereiro de 2026. Para a alegria dos fãs, a jornalista Gale Weathers (Courteney Cox) e a icônica protagonista Sidney Prescott (Neve Campbell) estarão presentes mais uma vez.

Relembre a lista de assassinos da franquia de ordem cronológica e suas motivações por trás dos assassinatos:

Pânico 1 – Billy Loomis (Skeet Ulrich) e Stu Macher (Mathew Lillard)

Billy Loomis (Skeet Ulrich) e Stu Macher (Mathew Lillard) (Reprodução/Paramount Pictures)

Pioneiros dos ataques em Woodsboro, Billy Loomis (namorado da protagonista) e Stu Macher (amigo do casal) eram os responsáveis pelas mortes na cidade. Fanático por filmes de terror, Loomis buscava vingança à Maureen Prescott (mãe de Sidney), após seu pai trair a esposa com ela. Como consequência, acabou arrastando Stu para seus atos de loucura.

Pânico 2 – Mickey Alteri (Timothy Olyphant) e mãe de Billy (Laurie Metcalf)

Mickey Alteri (Timothy Olyphant) e mãe de Billy (Laurie Metcalf) (Reprodução/Paramount Pictures)

Após a perda do filho no primeiro filme, a autora dos crimes em Woodsboro se revela como mãe do primeiro assassino e está em busca de vingança. Ela também contratou Alteri para auxiliar em seu plano maléfico de assassinatos.

Pânico 3 – Roman Bridger (Scott Foley)

Roman Bridger (Scott Foley) (Reprodução/Paramount Pictures)

Também na mesma linha de vingança, Roman Bridger se revela como meio-irmão de Sidney Prescott. O personagem é diretor de ‘A Punhalada 3′, que trata sobre as mortes de Woodsboro dentro da trama (cinema dentro do cinema). Ele atribui a culpa na irmã por teve a vida que ele não teve e usa os assassinatos e o passado da mãe para chegar até.

Pânico 4 – Jill Roberts (Emma Roberts) e Charlie Walker (Rory Culkin)

Jill Roberts (Emma Roberts) e Charlie Walker (Rory Culkin) (Reprodução/Paramount Pictures)

Como motivação para os assassinatos, Jill tinha inveja da prima Sidney Prescott, por ser famosa em relação à sobrevivência de todos os ataques anteriores do Ghostface. A vilã se juntou com Charlie, um fanático em filmes de terror que desejava produzir um remake de ‘A Punhalada’ com cenas reais das mortes.

Pânico 5 - Richie (Jack Quaid) e Amber (Mikey Madison)

Richie (Jack Quaid) e Amber (Mikey Madison) (Reprodução/Paramount Pictures)

Após anos longe das telinhas do cinema, ‘Pânico 5′ voltou em 2022 e trouxe referências memoráveis ao trabalho de Wes Craven ao longo da franquia. Richie e Amber se revelam como os assassinos no final da trama, após se indignarem com o fim em que levou os filmes ‘A Punhalada’. Os personagens participavam de fóruns da internet e decidiram impulsionar uma nova história – através do saudosismo – com a realidade.

Pânico 6 - Wayne Bailey (Dermot Mulroney), Ethan (Jack Champion) e Quinn (Liana Liberato)

Wayne Bailey (Dermot Mulroney), Ethan (Jack Champion) e Quinn (Liana Liberato) (Reprodução/Paramount Pictures)

O policial Wayne Bailey e seus filhos, Quinn e Ethan, são os responsáveis pelos assassinatos em Nova York, onde marcam a série de brutalidade do Ghostface longe da fictícia Woodsboro. Suas ações são motivadas em vingança à morte de Richie Kirsch, Ghostface do filme anterior, no qual possuem laços familiares.

Pânico 7 - Produção segue em desenvolvimento