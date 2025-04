Homem acusado de passar longos anos abusando sexualmente de enteadas é preso graças a denúncia da mais nova

(Polícia Civil do Piauí)

Um homem de 52 anos foi preso esta semana por abusar sexualmente das filhas da sua companheira por aproximadamente cinco anos.

De acordo com o portal de notícias Portal Ponto X, o caso ocorreu em Teresina, no Piauí, e o homem não teve a identidade revelada para preservar as vítimas.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi efetuada após a vítima mais nova denunciar os crimes para a mãe, pois já não aguentava mais o que vivia. Uma das vítimas hoje já é maior de idade.

Estima-se que as enteadas sofreram a violência sexual por um longo período, dos 9 aos 14 anos. O acusado agora se encontra à disposição da justiça.

