Saiba detalhes do beijo gay em ‘Gladiador 2’ protagonizado por Denzel Washington: “Não estavam prontos”

“Gladiador 2″ chegou aos cinemas nesta quinta-feira (14), marcando a continuidade da franquia com grandes talentos como Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal e outros nomes. Na trama, Macrinus, personagem de Denzel, beijaria outro homem antes de matá-lo. No entanto, a cena foi retirada do filme.

Em entrevista à Gayety, Denzel falou sobre o beijo de seu personagem com outro homem quando questionado o quão gay era o Império Romano.

“Eu dei um beijão na boca de outro cara, mas acho que eles não estavam prontos para isso. Eu matei ele cinco minutos depois. É Gladiador, então é o beijo da morte”, disse. “Eu beijei um homem no filme, mas eles tiraram, cortaram a cena, eles amarelaram”, continuou.

Com Ridley Scott comandando a direção, Gladiador 2 já está em cartaz nos cinemas.

