Prévia de programação do Disney+ para 2025 agita com novidades; veja o que vem por aí

O Disney+ tá comemorando seu quarto aninho na América Latina e não ia deixar passar em branco, né? Preparem-se para um teaser cheio de imagens inéditas das séries mais esperadas! Se você é fã de Marvel, Star Wars, Star e FX, vai pirar com o que está por vir!

ANÚNCIO

O vídeo já começa entregando com uma prévia exclusiva da 2ª temporada de Andor, mostrando Cassian em ação, e da 4ª temporada de O Urso, com o Carmy mandando ver na cozinha! E não para por aí: tem também cenas inéditas de Alien: Earth, Chad Powers (a nova série do Glen Powell) e até Good American Family, estrelada por Ellen Pompeo – que promete ser um caso de parar tudo!

E tem mais! A galera da Marvel não ia ficar de fora: tem um primeiro olhar de Daredevil: Born Again (estreia em 2025), além da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos.

Leia mais:

Confira a lista completinha de tudo que vem por aí:

Alien: Earth (FX) – Estreia em 2025

O Urso (4ª Temporada) (FX) – Estreia em 2025

Andor (2ª Temporada) – Estreia em 22 de abril de 2025

Chad Powers – Estreia em 2025

Daredevil: Born Again (Marvel) – Estreia em 4 de março de 2025

Good American Family – Estreia em 2025

Goosebumps: O Desaparecimento – Estreia em 10 de janeiro de 2025

Ironheart (Marvel) – Estreia em 24 de junho de 2025

Paradise – Estreia em 2025

Percy Jackson e os Olimpianos (2ª Temporada) – Estreia em 2025

Star Wars: Skeleton Crew – Estreia em 3 de dezembro de 2024

Ah, e pra fechar com chave de ouro, o teaser chegou junto com a estreia de Deadpool & Wolverine (2024) – o filme mais aguardado pelos fãs da Marvel e com a maior bilheteira mundial dos cinemas!

Ficou empolgado? Então confira o vídeo do que vem por aí!