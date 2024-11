Prepare-se, fãs de ação e espionagem! Já estão disponíveis o primeiro trailer e o pôster de “Operação Vingança”, o thriller de espionagem que vai deixar você grudado na cadeira.

Estrelado por Rami Malek (sim, o vencedor do Oscar de Bohemian Rhapsody) e Laurence Fishburne (O grandioso de Tina - A Verdadeira História de Tina Turner), o filme promete uma trama cheia de reviravoltas e muita adrenalina.

A história segue Charlie Heller (Malek), um gênio da CIA, mas com uma vida bem quietinha no porão da sede em Langley... até que tudo vira de cabeça para baixo quando sua esposa é assassinada em um ataque terrorista em Londres.

Como resposta, ele decide fazer justiça com suas próprias mãos e embarca em uma jornada global implacável, colocando sua inteligência afiada como sua maior arma para pegar os responsáveis. Veja o pôster oficial:

A vingança está servida! Trailer explosivo de ‘Operação Vingança’ te deixa pronto para a ação; assista (20th Century Studios/20th Centruy Studios)

Trailer oficial

O elenco também conta com Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, e muito mais, com direção de James Hawes e um roteiro de Ken Nolan e Gary Spinelli, baseado no livro de Robert Littell.

Operação Vingança chega aos cinemas da América Latina em 10 de abril de 2025. Se você é fã de thrillers cheios de mistério, ação e vingança, já marque no calendário! Vai ser uma jornada de tirar o fôlego. Assista ao trailer oficial: