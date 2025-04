Empresária condenada por matar ex-funcionária teria visto mensagens da jovem falando sobre suposta traição com o marido dela

Adriana Alexina Leal Borges André, empresária condenada a 12 anos de prisão por matar uma ex-funcionária em Goiás, revelou que viu mensagens da jovem falando sobre a suposta traição com o marido dela.

Como detalhado pelo site G1, a vítima Ana Vitória Pereira Alves, de 19 anos, teria deixado sua conta em uma rede social aberta no computador da ex-chefe, que encontrou as conversas.

A condenada foi presa no dia 29 de março de 2025, 7 anos depois do crime, após mandado de prisão definitiva.

De acordo com a polícia, Adriana começou a desconfiar da traição uma semana antes de matar a jovem. O crime aconteceu em 2018, em Catalão.

Ao confirmar a traição, ela armou um plano para matar a suposta amante do marido. Dizendo precisar de ajuda, a empresária foi buscá-la e, já no estabelecimento, as duas começaram uma discussão.

Durante a briga, Adriana pegou a arma e deu um tiro na cabeça da jovem, que morreu no local. O marido da empresária, que estava na parte dos fundos do estabelecimento, saiu correndo com medo.

Dois dias depois, Andriana se apresentou à polícia, confessou ter atirado na ex-funcionária e entregou a arma usada e foi solta.

A dona do restaurante foi condenada por homicídio qualificado cometido à traição, de emboscada ou mediante dissimulação contra a vítima.

Diante dos fatos, ela foi condenada à pena mínima para o crime, o que revoltou a família da vítima.

Ainda de acordo com as informações, atualmente, ela cumpre 12 anos de prisão em Goiás.

Com informações do site G1