Anitta, Lady Gaga, Alok e mais; confira headliners do Coachella de 2025 nos EUA

Seja para acompanhar presencialmente ou de modo virtual, o line-up do Choachella no próximo ano está imperdível! O festival que acontece no Empire Polo Club, na Califórnia, de 11 a 20 de abril de 2025, acaba de liberar as atrações que vão dominar os palcos e, olha, tem de tudo um pouco: pop, rock, rap e até um toque de brasilidade.

Os headliners já são grandes nomes, e com eles o Coachella vai ser uma verdadeira montanha-russa musical. Está preparado?

Lady Gaga, Green Day, Post Malone e Travis Scott vão dar o tom da edição, e a promessa é de shows épicos, daqueles pra ficar na história. Além desses gigantes, o festival promete trazer outros nomes que já são sensação no palco: Missy Elliott, Charli XCX, Megan Thee Stallion... e, claro, os brasileiros que todo mundo ama...

Prepare-se para ver Alok, Vintage Culture e Anitta agitando a galera. A diva brasileira volta pela segunda vez (a primeira foi em 2022, com um show cheio de referências ao Brasil) e já é certo que ela vai causar por lá de novo!

Confira a lista completa:

Uma novidade importante: os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (22), às 16h (horário de Brasília), no site oficial do festival. Coachella 2025 promete ser inesquecível, então já vai separando as suas roupas de festival, seja para celebrar presencialmente ou da sala de casa!

