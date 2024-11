Bruna Marquezine revela ter lidado com “síndrome da impostora” durante gravações da série +18 “Amor da Minha Vida”

A tão aguardada série “Amor da Minha Vida” estreia no Disney+ no dia 22 de novembro, trazendo no elenco Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros em papéis centrais que prometem emocionar e conquistar o público.

No entanto, para a atriz, que já é um nome consolidado na TV e no cinema, o maior desafio não estava apenas em dar vida ao personagem, mas em enfrentar um obstáculo psicológico que muitas pessoas podem se identificar: a síndrome da impostora.

Em entrevista exclusiva ao Metro World News, Bruna Marquezine foi franca sobre seus desafios pessoais durante a produção de “Amor da Minha Vida”, e um dos mais impactantes foi, sem dúvida, lidar com a síndrome da impostora. A atriz revelou como esse sentimento de insegurança, que afeta muitos profissionais de diferentes áreas, também se manifestou em seu trabalho.

“Um dos meus maiores desafios foi lidar com a síndrome da impostora e acreditar em mim mesma. Até hoje me questiono se sou capaz.”

Superação dos desafios

A produção, dirigida por René Sampaio, tem o toque de Matheus Souza no roteiro, e a atuação de Bruna Marquezine está sendo vista como um dos pontos altos dessa trama, que promete explorar emoções complexas, especialmente as relacionadas ao amor e às escolhas da vida adulta. Segundo a atriz, o texto de Matheus foi um aliado crucial para superar seus desafios.

“O texto é tão rico que, ao mesmo tempo, foi fácil dar vida a ele. O Matheus e a direção estavam sempre muito próximos, então não precisávamos quebrar a cabeça para encontrar as respostas, tudo estava lá no texto”, revelou.

Como codiretora, Bruna falou sobre a oportunidade de se envolver ativamente no processo de produção, algo que ela admite não ser comum em sua carreira até então.

“Eu fui muito envolvida no processo, o que foi um privilégio e um grande aprendizado. Co-dirigir a série foi um grande surto, mas isso também foi possível graças à generosidade do René. Eu aprendi muito nesse processo”, comentou.

Pressão interna

Bruna também mencionou a pressão que ela sentiu ao tentar suprir não apenas as expectativas dos outros, mas também as suas próprias: “Tirar isso do papel da melhor forma possível foi um desafio, porque eu queria suprir as expectativas de todos e as minhas próprias”, confessou.

Em muitos casos, essa pressão leva ao perfeccionismo e à autossabotagem, como Bruna explica ao refletir sobre o processo: “Foi difícil lidar com as minhas próprias expectativas como atriz e produtora.”