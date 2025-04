Pit-bull ataca e mata dona dentro de casa e é morto a pauladas por vizinhos

Uma mulher, de 31 anos, foi atacada e morta pelo próprio cão da raça pit-bull, na manhã deste domingo (13), dentro de casa.

Como detalhado pelo site O Popular, o caso ocorreu no Parque Estrela Dalva, na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

A vítima foi morta pelo cão dentro da própria casa, e não teve como reagir.

Vizinhos ouviram os gritos da vítima e correram para ajudar, mas a mulher não resistiu às dentadas fatais sofridas.

Raivoso, o animal tentou atacar outras pessoas, e foi morto por populares.

Como informado, equipes da Polícia Militar, Samu e Bombeiros foram deslocadas ao local.

Ainda de acordo com as informações, quando entraram na residência, os policiais encontraram a mulher sem vida dentro de um dos cômodos.

Com informações do site O Popular