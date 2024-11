“Elio”: nova produção intergaláctica da Disney e Pixar terá referências do terror e sci-fi; confira material

“Elio” chega aos cinemas em junho de 2025, com uma abordagem diferenciada dentro do universo da Disney e Pixar. Segundo a diretora da animação, Madeline Sharafian, o longa terá referências do terror e ficção científica.

“É uma das nossas melhores surpresas… Estou sempre tentando torná-la mais estranha e um pouco mais assustadora, para seguir aquela linha do filme PG (Classificação Livre)”, disse, segundo a Empire Magazine.

A produção gira em torno de uma aventura de ficção científica cósmica que segue Elio, um jovem com uma grande obsessão por aliens e o universo. O pequeno é teletransportado para o Communiverse, uma organização interplanetária composta por representantes de várias galáxias. No entanto, ocorre um mal entendido e Elio é identificado como o líder da Terra. O filme segue sua jornada para formar novos laços com seres alienígenas excêntricos e lidar com uma crise intergaláctica enquanto tenta descobrir seu verdadeiro lugar no universo.

“Elio”: nova animação da Disney e Pixar promete imersão intergalática! Assista ao trailer (Reprodução/Disney e Pixar)

A narrativa promete explorar temas de identidade, pertencimento e coexistência, ao mesmo tempo em que se passa em um cenário repleto de criaturas alienígenas e com uma dinâmica de “peixe fora d’água”, já que Elio, sendo um humano, se vê em um ambiente completamente estranho.

Segundo a sinopse oficial, Elio será um herói improvável que, ao ser confundido com o líder da Terra, terá que navegar não só por uma crise intergaláctica, mas também por uma jornada de autodescoberta e compreensão do seu papel no cosmos.

