Elio, o novo filme da Disney e Pixar, liberou o trailer e pôster nesta segunda-feira (25), contando a história de um garoto obcecado por alienígenas, que é transportado para o Comuniverso, uma organização que reúne representantes de galáxias distantes.

Porém, um grande erro ocorre quando eles confundem Elio com o líder da Terra. Agora, ele terá que se virar para formar alianças improváveis, lidar com uma crise interplanetária e, claro, tentar não perder a chance de realizar seu maior sonho: ser reconhecido como o maior fã de alienígenas do universo.

Elio chega aos cinemas em junho de 2025, e promete trazer risadas, emoção e muita diversão espacial. O elenco de vozes em inglês conta com Yonas Kibreab como Elio, Zoe Saldaña como Tia Olga, Remy Edgerly como Glordon, Brad Garrett como Lord Grigon, Jameela Jamil como a Embaixadora Questa e Shirley Henderson como OOOOO.

“Elio”: nova animação da Disney e Pixar promete imersão intergalática! Assista ao trailer (Reprodução/Disney e Pixar)

Trailer oficial

Com direção de Madeline Sharafian (TOCA), Domee Shi (Bao, RED – Crescer é uma Fera) e Adrian Molina (corroteirista de Viva – A Vida é uma Festa), o filme tem produção de Mary Alice Drumm, que também foi produtora associada de Viva.

Se você já é fã das animações da Pixar, Elio promete ser mais uma história que mistura comédia, coração e uma boa dose de aventura no espaço.

