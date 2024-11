Disney On Ice em SP: Confira as datas e preços de ingressos da temporada 2025

Show de patinação no gelo da Disney acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

Uma nova temporada de Disney On Ice está confirmada em São Paulo e a venda dos ingressos começa nesta quinta-feira, 28 de novembro, às 14h, pelo site oficial e também nos postos autorizados. Chamado de ‘Aventuras na Estrada’, este é um dos eventos confirmados em 2025 e você não pode perder. Além da capital paulista, o Disney On Ice acontece também em outras duas capitais, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Disney On Ice Moana tem a missão de restaurar o coração de Te Fiti na ilha de Motu Nui (Feld Entertainment/Divulgação)

Quando acontecem e quanto custam as sessões de Disney On Ice em São Paulo

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, recebem o show do Disney On Ice de 2025 a partir do dia 5 de julho, às 19h30. As demais sessões acontecem nas seguintes datas e horários: 06/06, às 19h30, 07/06, às 11h e 08/06, às 18h.

Os ingressos do primeiro lote de ingressos possuem valores diversos, sendo o mais barato a partir de R$70,00 + taxas, mas é possível desembolsar cerca de R$486 + taxas para garantir o seu assento. Há descontos de meia-entrada (conforme lei), clientes Disney, sócios Clube OPUS, consulte o site oficial.

Show de patinação do Disney On Ice em São Paulo

O show Disney On Ice: Aventuras na Estrada chega na cidade de São Paulo no dia 5 de junho de 2025, no Ginásio do Ibirapuera, com uma jornada cheia de aventuras com Mickey Mouse e seus amigos, que encantam gerações.

Além dos plot twists de Mickey, Minnie e Pateta, a diversão acontece nos telhados de Londres com Mary Poppins, Jack e seu grupo de limpadores de chaminés. A personagem Moana em sua missão de restaurar o coração de Te Fiti na ensolarada ilha de Motu Nui também faz parte do espetáculo.