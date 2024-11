Ensaios da Anitta: Capa de álbum viraliza, vira meme e reúne reações inesperadas

A cantora Anitta está em ritmo de Carnaval, pelo menos, nas redes sociais, onde a capa do seu novo trabalho, ‘Ensaios da Anitta’, que será lançado apenas no dia 5 de dezembro, viralizou. Na web, há quem goste do que viu, há quem faça memes e também quem afirme que ela errou a mão.

Quando a capa de Ensaios de Anitta foi divulgada

A capa do próximo trabalho da cantora Anitta, ‘Ensaios da Anitta’, foi divulgada pela Universal Music, nesta terça-feira, 26 de novembro, trazendo a celebridade em ritmo de Carnaval e prometendo ser uma verdadeira celebração ao Brasil.

Além de Anitta, ‘Ensaios’ traz músicas cantadas por outros artistas, como Ivete Sangalo, Simone Mendes, MC Danny e Rogerinho, que mesclam os diferentes gêneros musicais do país, como funk, sertanejo e pop.

Anitta Ivete Sangalo, Simone Mendes, MC Danny e Rogerinho cantam em 'Ensaios de Anitta', o próximo trabalho da cantora (Instagram @anitta/Reprodução)

O que os fãs dizem sobre o lançamento de ‘Ensaios da Anitta’

Nas redes sociais, principalmente no X, muitos fãs da cantora falaram sobre o seu próximo lançamento musical. Há quem elogie o trabalho de Anitta, mas também existem aqueles que afirmam que, desta vez, a artista exagerou um pouquinho: “Isso tem cara de ser uma brincadeira da Anitta, ela sabe como engajar o público”, disse um admirador.

Outro seguidor não poupou críticas e demonstrou que estava decepcionado com a famosa: “Anitta ter um photoshoot impecável pros ensaios e entregar uma capa porca dessa é no mínimo falta de amor com a própria carreira”, escreveu a pessoa no X.