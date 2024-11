Se você é fã de League of Legends e Arcane, a CCXP24 vai ser o evento do ano para você! No dia 5 de dezembro, a Riot Games traz para o palco Thunder by Claro tv+ os talentos da série “Arcane”, que vai deixar todo mundo maluco!

Pela primeira vez no Brasil, teremos Reed Shannon (Ekko) e Mick Wingert (Heimerdinger), além da co-produtora Amanda Overton e o produtor da trilha sonora, Mako (Alex Seaver). Eles vão contar tudo sobre os bastidores dessa produção épica e como é dar vida aos personagens que todo mundo ama!

Prepare o coração para a CCXP24! Elenco da série Arcane está confirmado no Brasil pela Riot Games (Reprodução/Divulgação)

O que esperar de Arcane na CCXP?

A segunda temporada de “Arcane” trouxe explosões de emoções com muita tensão, nostalgia, surpresas e claro, uma trilha sonora irada com Linkin Park, Stray Kids, Twenty One Pilots, e muito mais! E para os fãs brasileiros de LOL, esse painel é imperdível, pois será a primeira vez que os atores vão interagir com a comunidade nacional!

Mais surpresas no evento!

Antes do painel, tem Meet & Greet no estande da Riot Games, onde você pode conhecer os atores de perto! E o melhor: eles vão distribuir itens inéditos e oferecer experiências imersivas, como se você estivesse no meio de Zaun sendo atacado pelos seguidores da Jinx!

Gameplay com os amigos! E, claro, o evento não pode faltar uma game station com League of Legends e Wild Rift para a galera se reunir e jogar junto!

CCXP24 é de 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo. Prepare-se para entrar de cabeça no universo de Runeterra com a Riot Games e reviver os melhores momentos de Arcane! Além de tudo isso, ainda vai rolar muuuitas outras novidades, então fica de olho nas redes sociais de League of Legends para mais informações. Não perca!