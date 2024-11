“Punch”: 3 motivos para assistir o filme que será exibido no Cine REAG Belas Artes em SP; saiba como ver

Cena do filme Punch (2022), de Welby Ings, com os personagens Jim e Whetu

Já imaginou um filme que vai além das expectativas e mergulha profundamente em temas de sexualidade, identidade e aceitação? Punch (2022), do aclamado diretor neozelandês Welby Ings, promete tocar o seu coração de uma maneira única e sensível.

ANÚNCIO

E a boa notícia? Ele será exibido em uma sessão especial no Cinema REAG Belas Artes, em São Paulo, no dia 03 de dezembro, às 19h. E o melhor: os ingressos são gratuitos! Mas corra, as vagas são limitadas!

Os ingressos são gratuitos e limitados! Para garantir o seu, basta se inscrever no formulário disponível neste link. Mas fique atento, as vagas são por ordem de inscrição, então não perca tempo!

Confira os 3 motivos para assistir à produção

O que você vai encontrar em “Punch”? A história acompanha Jim, um jovem aspirante a boxeador, prestes a enfrentar sua primeira luta profissional. Porém, quando se envolve com Whetu, um jovem maori que vive à margem da sociedade, Jim começa a questionar suas escolhas de vida e as expectativas que o cercam. Punch não é apenas sobre boxe, mas sobre um embate interno intenso, onde o verdadeiro desafio está dentro do ringue da própria identidade. Conectando culturas e saberes: Esta exibição faz parte do evento acadêmico LINK 2024, uma conferência internacional que promove o intercâmbio de conhecimento e culturas entre a Nova Zelândia e a América do Sul. O LINK explora temas de design, criatividade e epistemologias indígenas, e você pode conferir mais sobre o evento no site oficial aqui. Sobre o diretor Welby Ings: Com uma carreira marcada por sua visão provocadora e sensível, Welby Ings é um cineasta, acadêmico e escritor que traz em seu trabalho temas de identidade e aceitação. Conhecido por obras como Boy (2004) e Sparrow (2016), ele usa sua experiência multidisciplinar para contar histórias que desafiam preconceitos e incentivam a reflexão profunda sobre o ser humano.

Leia mais:

Serviço | Exibição de “Punch”

Filme: Punch

Diretor: Welby Ings

Data: 3 de dezembro de 2024

ANÚNCIO

Local: Cinema REAG Belas Artes – Rua da Consolação, 2423, São Paulo

Horário: 19h

Ingressos: Gratuitos (inscrição obrigatória via formulário – vagas limitadas)

Assista ao trailer: