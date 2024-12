Bastidores de ‘Vale Tudo’: Alice Wegmann grava cenas inexistentes em 1988

A atriz Alice Wegmann, que mudou radicalmente o seu visual, já interpreta a personagem Solange na novela ‘Vale Tudo’, escrita por Manuela Dias e prevista para estrear em março de 2025. Ela viajou para Foz do Iguaçu, no Paraná, junto com parte da equipe e também Taís Araújo, que divulgou no Instagram as primeiras fotos como a protagonista Raquel.

As cenas que Alice Wegmann gravou para ‘Vale Tudo’

Na adaptação da novela ‘Vale Tudo’, desenvolvida pela autora Manuela Dias, Alice Wegmann interpreta Solange, que ganha mais destaque e aparece em cenas que nunca foram exibidas na trama original, de 1988. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a personagem se envolve num ensaio de fotos com César (Cauã Reymond).

Vale Tudo Alice Wegmann está com uma franja espessa e com o cabelo castanho escuro para interpretar a personagem Solange (Instagram @alicewegmann/Reprodução)

O remake ‘Vale Tudo’ substitui qual novela da TV Globo

Em 2025, a novela ‘Vale Tudo’ substitui ‘Mania de Você’, folhetim escrito por João Emanuel Carneiro. Adaptada por Manuela Dias, a história tem a função de aumentar a audiência das 21h, que, mesmo seguindo em primeiro lugar, sofre constantes quedas.

Vale Tudo Raquel (Taís Araujo) está divorciada e trabalha como guia de turismo (Instagram/Reprodução)

A história original da novela ‘Vale Tudo’, exibida em 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.