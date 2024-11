Bastidores de ‘Vale Tudo’: Odete Roitman estreia antes e com um novo visual

Uma nova informação aquece os bastidores da adaptação da novela ‘Vale Tudo’, que está prevista para estrear em março de 2025, na programação da TV Globo. Agora, a vilã Odete Roitman (Debora Bloch) deve entrar mais cedo na trama das 21h e também ter um novo visual.

Enquanto na versão original, de 1988, Odete Roitman surgiu no capítulo 28, na história adaptada pela autora Manuela Dias ela deve aparecer no 24, segundo informou a coluna Play, do jornal O Globo.

Tilda Swinton Atriz britânica inspira o cabelo de Odete Roitman na adaptação da novela 'Vale Tudo' (Getty Images /Reprodução)

O novo visual de Odete Roitman no remake de ‘Vale Tudo’

Odete Roitman chamou a atenção do público na primeira versão da novela, não apenas por ser uma vilã e por sua morte, mas também por seu visual. Mas, em 2025, a personagem vivida por Debora Bloch deve passar por mudanças significativas, segundo a coluna do jornal O Globo.

A equipe que cuida do figurino busca novas referências e uma delas é para o corte de cabelo da vilã, que pode ser inspirado na atriz britânica Tilda Swinton, que esteve no elenco de ‘O Quarto ao Lado’ e ‘Doutor Estranho’. O figurino também está sendo criado por renomados estilistas, mas segue sendo um mistério.

Começam as primeiras gravações da novela ‘Vale Tudo’

A autora Manuela Dias viajou com a filha, Helena, para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde começam as primeiras gravações do remake de ‘Vale Tudo’ para a TV Globo. A escritora embarcou no sábado, 23 de novembro, para acompanhar tudo de perto: “Tudo junto e misturado: indo para Foz ver o primeiro dia de gravação com minha filha, Helena”.

O remake ‘Vale Tudo’ substitui qual novela da TV Globo

Em 2025, a novela ‘Vale Tudo’ substitui ‘Mania de Você’, folhetim escrito por João Emanuel Carneiro. Adaptada por Manuela Dias, a história tem a função de aumentar a audiência das 21h, que, mesmo seguindo em primeiro lugar, sofre constantes quedas.

Vale Tudo Debora Bloch sabe da responsabilidade de interpretar Odete Roitman, pela segunda vez (Daniela Toviansky/Reprodução/Globo)

A história original da novela ‘Vale Tudo’, exibida em 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.