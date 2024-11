Elenco de ‘Vale Tudo’: Thiago Martins está confirmado na novela das 21h

O elenco da novela ‘Vale Tudo’ ganha um novo reforço com a chegada do ator Thiago Martins, que foi um dos protagonistas de ‘Família é Tudo’, em 2024, que assinou um novo contrato por obra com a TV Globo na segunda-feira, 18 de novembro, para viver seu novo papel na trama adaptada pela roteirista Manuela Dias.

Qual é o personagem de Thiago Martins em ‘Vale Tudo’?

O ator Thiago Martins foi escalado para interpretar Vasco, um porteiro com aspirações musicais na novela ‘Vale Tudo’, que sucederá ‘Mania de Você’ no horário das 21h, a partir de março de 2025. Sendo a veia cômica da trama, o rapaz sonha em ser um cantor de pagode famoso, mas segue com seu trio pelos bares e casas noturnas do Rio de Janeiro.

Na nova versão da novela de 1988, o personagem de Thiago, que foi interpretado por Paulo Rezende, também tenta complementar sua renda com apostas em jogos de azar e cria seu filho, fruto de um relacionamento breve.

Vale Tudo Na nova versão da novela de 1988, o personagem de Thiago Martins foi interpretado por Paulo Rezende (Cadu Pilotto/TV Globo)

‘Vale Tudo’ substitui qual novela da TV Globo?

Em 2025, a novela ‘Vale Tudo’ substitui ‘Mania de Você’, folhetim escrito por João Emanuel Carneiro. Adaptada por Manuela Dias, a história tem a função de aumentar a audiência das 21h, que, mesmo seguindo em primeiro lugar, sofre constantes quedas.

Vale Tudo Manuela Dias escreve a nova versão da novela que terá Debora Bloch como Odete Roitman para TV Globo (Daniela Toviansky/Globo)

Qual a história original da novela ‘Vale Tudo’?

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original de ‘Vale Tudo’. Na época, a história rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima, que eram completamente opostas.

Enquanto ela era uma mãe íntegra, a vilã da trama desprezava a pobreza e fazia de tudo para conseguir subir na escala social, até vender a propriedade da família para morar no Rio de Janeiro.

Na cidade maravilhosa, Maria de Fátima vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o importante filho da empresária Odete.

Quem está no elenco da novela ‘Vale Tudo’?

Adaptada pela autora Manuela Dias, o elenco de ‘Vale Tudo’ conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman.

Paolla Oliveira também está no elenco da novela das nove da TV Globo, interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.

O elenco do remake da novela ‘Vale Tudo’ tem ainda Alice Wegmann (Solange), Humberto Carrão (Afonso), Edvana Carvalho (Eunice), Ramile (Fernada), Luis Melo (Bartolomeu), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde), Luis Salém (Eugênio) e Julio Andrade (Rubinho).