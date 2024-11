Bastidores de ‘Garota do Momento’: Humilhação, glória e furto nos próximos dias

Reviravoltas estão previstas para os próximos capítulos da novela ‘Garota do Momento’, que segue aumentando a audiência da TV Globo no horário das 18h. Mas, nem tudo são flores para os personagens da trama que se passa na década de 1950. Enquanto uma consegue alcançar a glória, outras acabam sofrendo as consequências dos seus atos.

Distante dos filhos, Lígia (Palomma Duarte) decide que é hora de encará-los nos próximos capítulos da novela ‘Garota do Momento’, mas acaba sendo humilhada por Ronaldo (João Vitor Silva), seu filho, durante uma festa de formatura. A situação acontece quando ela aparece de surpresa na casa de Raimundo (Danton Mello) e encontra, além de Ronaldo, Celeste (Debora Ozório) e Beto (Pedro Novaes).

Os três não gostam da chegada repentina da mãe, mas Ronaldo toma a frente da situação e humilha Lígia na frente de todos os convidados. Ela diz para Beto que deseja voltar a conviver com os filhos, mas o jornalista pede que o pai a mantenha bem longe da família.

Garota do Momento Zélia (Leticia Colin) é flagrada roubando objetos durante uma festa (Beatriz Damy/TV Globo)

Zélia vai se redimir de um erro em ‘Garota do Momento’

Os próximos capítulos de ‘Garota do Momento’ serão de redenção para Zélia (Letícia Colin), que mesmo mostrando um lado mais cruel acaba fazendo uma confissão ao ser flagrada roubando um bibelô da casa de Raimundo (Danton Mello). A cena acontece durante a formatura de Ronaldo (João Vitor Silva).

Orlando (Phillip Lavra) é quem flagra a vilã da novela das 18h roubando o objeto da mesa. Ele fica chocado e questiona (num momento oportuno) a razão para ela furtar a casa e ela responde que tem tal comportamento desde a infância: “Não sei. Sou assim desde criança”, assume a personagem, lembrando que roubava os sapatos de boneca de Clarice (Carol Castro).

Será mais para frente da novela da TV Globo que Zélia descobre que sofre de cleptomania, transtorno psicológico que causa o impulso de roubar.

Beatriz finalmente dá a volta por cima em ‘Garota do Momento’

Chegou, finalmente, a vez de Beatriz (Duda Santos) brilhar na novela ‘Garota do Momento’. Em breve, a protagonista da trama da TV Globo vai estrelar a telenovela fictícia da TV Ondas do Mar, dando a volta por cima em todos que querem vê-la no fundo do poço.

O momento acontece depois dela ser escolhida como garota-propaganda da Perfumaria Carioca, que cria uma linha de sabonetes voltada para peles negras, exigida pela personagem de Duda.

Ela também será uma das convidadas do programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e chama a atenção de todos pelo seu carisma e acaba sendo convidada a se juntar ao grupo teatral organizado por Ulisses (Ícaro Silva) no Clube Gente Fina.