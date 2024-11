Bastidores de ‘Garota do Momento’: Audiência em alta e personagem gay revelado

Os bastidores da novela ‘Garota do Momento’ não param de surpreender e aumentar a audiência da TV Globo no horário das 18h. O público agora vai descobrir que a trama que se passa na década de 1950 tem um personagem gay, quebrando o tabu da época.

Leia também:

Quem é o personagem gay na novela ‘Garota do Momento’

Guto (Pedro Goifman) descobre ser um homem gay e recebe o apoio de Érico (Silvero Pereira), que está divorciado de Marlene (Ana Flávia Cavalcanti) e distante de Carlito (Caio Cabral), seu filho, para poder viver sua sexualidade.

O intérprete de da drag queen Verônica Queen na novela das seis é fundamental para que Guto entenda o seu processo de descobertas. Érico também é amigo Anita (Maria Flor), mãe do jovem e faz a ponte entre eles.

Garota do Momento Guto (Pedro Goifman) é o personagem gay da novela das seis, na TV Globo (Beatriz Damy/TV Globo)

Assumidamente gay, Guto será aceito por sua família?

O personagem vivido pelo ator Pedro Goifman vai passar por algumas dificuldades comuns da década de 1950, mas será acolhido pela mãe, Anita, e pelo irmão, Eduardo (Caio Manhente). Sua maior dificuldade é lidar com o marxismo de seu pai, Nelson (Felipe Abib).

Leia também: Bastidores de ‘Garota do Momento’: Descubra quantos capítulos já foram escritos

‘Garota do momento’ aumenta audiência da TV Globo

Exibida no horário das 18 horas, a novela de época da TV Globo está com ótimos resultados de audiência, registrando 19,2 pontos em São Paulo, o maior índice da faixa desde ‘Mar do Sertão’, que tinha 20 no mesmo período, segundo a coluna Play, do Jornal O Globo.

Já no Rio de Janeiro, a novela escrita pela autora Alessandra Poggi tem média de 23,4, deixando os bastidores ainda mais tranquilos.