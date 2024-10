Curiosidade de ‘Garota do Momento’: A trilha sonora de Duda Santos e Pedro Novaes

Garota do Momento

A novela ‘Garota do Momento’ está na contagem regressiva para estrear na programação da TV Globo. Mas, antes de assumir o horário das 18h, a trama continua soltando algumas curiosidades envolvendo o casal protagonista e outros personagens, como as músicas da trilha sonora.

Qual a música do casal protagonista da novela ‘Garota do Momento’

O casal Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) é embalado pela música ‘Fascinação’, que foi regravada na voz de Fran Gil, filho de Preta Gil. Além dessa, eles terão cenas ao som de ‘Smoke Gets in Your Eyes’, música que ganhou uma versão exclusiva gravada pela drag queen Gloria Groove.

Garota do Momento História de Duda Santos será embalada pela música ‘Smoke Gets in Your Eyes’, gravada pela drag queen Gloria Groove. (TV Globo/Divulgação)

A trilha sonora da novela ‘Garota do Momento’ vem à tona

Além das músicas que envolvem a história de Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes), a novela das 18h da TV Globo conta com uma trilha repleta de canções de cantores de sucesso, como Celly Campello e Elvis Presley, além do clássico ‘La Bamba’, de 1958.

A história central da novela ‘Garota do Momento’

Edu, vivido por Caio Manhente, tem uma história empolgante e central, mas a trama da próxima novela da TV Globo ronda mesmo em torno de Beatriz (Duda Santos), que foi criada por Carmen (Solange Couto), sua avó.

Garota do Momento Edu, personagem de Caio Manhente na novela da TV Globo, será aprovado no vestibular para o curso de Astronomia (Fabio Rocha/Globo)

No Rio de Janeiro da década de 1950, Bia começa a procurar suas origens, achando que foi abandonada por sua mãe. Mas, ela vai descobrir que Clarice (Carol Castro) perdeu a memória após cair em um golpe cruel.

O romance de Beatriz e Beto (Pedro Novaes) também é um dos enredos principais de ‘Garota do Momento’ e trás uma luta insana entre irmãs por causa do rapaz.