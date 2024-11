Bastidores de ‘Garota do Momento’: Confira a audiência do primeiro capítulo

Novela protagonizada por Duda Santos registra 20,9 pontos de audiência no primeiro capítulo

Garota do Momento

O primeiro capítulo da novela ‘Garota do Momento’ surpreendeu a direção da TV Globo, que espera que ela continue em alta. A história estrelada por Duda Santos, Pedro Novaes e Maisa Silva estreou nesta segunda-feira, 4 de novembro, com média de 20,9 pontos e pico de 22,4, na Grande São Paulo.

A boa audiência da trama das 18h, produzida por Alessandra Poggi, surpreende por ser maior do que a registrada pela novela ‘No Rancho Fundo’, escrita pelo autor Mario Teixeira, que teve 20,1 pontos no primeiro dia de exibição na TV Globo.

Qual foi a audiência na estreia das antigas novelas das 18h na TV Globo

O primeiro capítulo da novela ‘Garota do Momento’ foi mesmo potente. Olhando mais no passado, a trama de época desenvolvida pela autora Alessandra Poggi teve um público maior que ‘Além da Ilusão’ (2022), escrita pela mesma dramaturga e que obteve 18,1 pontos, e ‘Amor Perfeito’ (2023), que ficou com 19,3.

Porém, ‘Mar do Sertão’ (2022), escrita por Mario Teixeira, chegou bem perto da audiência de estreia da novela ‘Garota do Momento’, obtendo 20,7 pontos na Grande São Paulo. Já o remake de ‘Elas por Elas’ (2023) conquistou 20,1, mas derrapou nos capítulos seguintes.

Garota do Momento Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) se conhecem no primeiro capítulo da novela das seis (Beatriz Damy/TV Globo)

A estreia de ‘Garota do Momento’ derrubou a audiência das emissoras

Colocando cerca de 1,5 milhão de telespectadores na frente da televisão, a estreia da novela ‘Garota do Momento’ tornou-se uma preocupação para as outras emissoras do Brasil.

Analisando o mesmo horário, das 18h27 às 19h15, a Record conseguiu se manter como o segundo canal mais visto no país, mas teve apenas 8 pontos de audiência. A Band ficou em terceiro, com 4 pontos, e o SBT perdeu seu posto, ficando em quarto, com apenas 3 pontos, na Grande São Paulo.

Qual novela substitui ‘Garota do Momento’ na TV Globo

‘Garota do Momento’ está prevista para acabar no dia 5 de julho de 2025, somando 185 capítulos. Após seu desfecho final, a novela das seis escrita pela autora Alessandra Poggi será substituída pela continuação de ‘Eta Mundo Bom!’, escrita por Walcyr Carrasco, que ganhou o título popular de ‘Eta Mundo Bom! 2′, mas teve o registro oficial de ‘Eta Mundo Melhor!’.