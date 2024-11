Bastidores de ‘Garota do Momento’: Descubra quantos capítulos já foram escritos

A novela ‘Garota do Momento’ estreou no dia 4 de novembro na TV Globo e já conta com 120 capítulos escritos pela autora Alessandra Poggi. A surpresa é ainda maior quando descobrimos que a previsão é que serão exibidos, pelo menos, 185 no total.

Por que há tantos capítulos de ‘Garota do Momento’ adiantados?

Conforme divulgou a coluna Play, do jornal O Globo, a autora da novela das seis, Alessandra Poggi, prefere seguir com o seu trabalho adiantado e arrumar apenas o que é necessário na história e, desta forma, ela não mexe em todo o contexto, mas apenas em personagens e cenas que não agradam tanto o público: “Se algo não está funcionando, mexo só naquilo. As outras tramas já estão ali”, disse ela ao jornal.

Garota do Momento O ator Pedro Novaes interpreta o protagonista Beto (Beatriz Damy/TV Globo)

Existem mudanças previstas na trama de ‘Garota do Momento’?

A resposta correta é “ainda não”. Como em outras novelas, a TV Globo pode pensar em fazer mudanças significativas a partir do capítulo 30, quando um grupo de discussão é montado para analisar a história de cada personagem e a audiência da produção, neste caso, ‘Garota do Momento’, que estreou com uma boa audiência na programação.

Quantos capítulos da novela ‘Garota do Momento’ foram gravados?

Até o momento, a novela das seis da TV Globo possui cerca de 25 capítulos gravados, o que dá um bom espaço para a autora Alessandra Poggi analisar e pensar em mudanças significativas (caso seja preciso) para continuar com a audiência em alta no horário.