Bastidores de ‘Mania de Você’: Ator de ‘Vai na Fé’ entra na novela da TV Globo

Personagem de Alanis Guillen vive romance com viúvo interpretado por Samuel de Assis na novela das nove

O ator Samuel de Assis entra para o elenco da novela ‘Mania de Você’ e vai se apaixonar por Michele (Alanis Guillen). Sua estreia na novela das nove da TV Globo acontece no capítulo desta quarta-feira, 6 de novembro.

Qual o personagem do ator Samuel de Assis em ‘Mania de Você’

O estreante da novela das nove da TV Globo interpreta Daniel, um arquiteto que decide morar no resort após ficar viúvo. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, ele conhece Michele por ser um grande frequentador do restaurante Violeta.

Outro detalhe descoberto sobre o personagem de Samuel de Assis na novela ‘Mania de Você’ é que ele é o arquiteto responsável pelo projeto do resort Albacoa, um dos principais cenários da história escrita por João Emanuel Carneiro para a TV Globo.

‘Mania de você’ terá novos personagens até o capítulo cem

A coluna do jornal O Globo adiantou também que a novela das nove da TV Globo passa por mudanças significativas para aumentar a audiência e que o autor João Emanuel Carneiro colocará novos personagens até o capítulo 100, quando a história passa por uma nova virada.

Cinco personagens, pelo menos, entram na novela quando entre dezembro e janeiro, quando Viola (Gabz) for morar num abrigo. Eles serão divididos entre os membros de duas gangues rivais de uma comunidade e os integrantes de um circo.