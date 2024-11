Bastidores de ‘Mania de Você’: Ator português de ‘Terra e Paixão’ entra na novela

Ator português Paulo Rocha, do elenco de 'Terra e Paixão', acaba com a vida de Viola (Gabz)

O ator português Paulo Rocha entra para o elenco da novela ‘Mania de Você’ para destruir a vida de Viola (Gabz). Sua estreia acontece nesta terça-feira, 5 de novembro, quando o seu personagem ajuda Mavi (Chay Suede) com planos ardilosos contra a protagonista.

Qual o personagem do ator Paulo Rocha em ‘Mania de Você’

O estreante da novela das nove da TV Globo interpreta Volney, irmão de criação de Diana (Vanessa Bueno). Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, ele chega da Europa e fica na casa da irmã, para desespero de Hugo (Danilo Grangheia), que não gosta muito do rapaz.

Mania de Você O ator português Paulo Rocha interpreta Volney, amigo de Mavi (Chay Suede) que acaba com a reputação de Viola (Gabz) (Estevam Avellar/TV Globo)

Em qual capítulo de ‘Mania de Você’ acontece o golpe de Volney em Viola

Será mais perto do capítulo do dia 11 que o personagem do ator Paulo Rocha dá o seu grande golpe na protagonista da novela ‘Mania de Você’. Ele ajuda o vilão Mavi a colocar em prática uma série de mentiras que acabam com a reputação de Viola durante uma premiação para o melhor restaurante da América Latina. Depois disso, Viola perde tudo que construiu e fica sem memória.

Qual novela vai substituir ‘Mania de Você’ na TV Globo?

Está confirmado que ‘Vale Tudo’ será a novela substituta de ‘Mania de Você’, às 21h. A TV Globo já confirmou boa parte do elenco principal da trama de 1988 que segue sendo adaptada pela autora Manuela Dias.

No entanto, algumas celebridades estão sendo analisadas para personagens menores, mas que dão o tom do folhetim que está previsto para estrear na programação da TV Globo em março de 2025.