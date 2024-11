Jojo Todynho rebate boicote no Carnaval 2025: ‘Quem decide é o patrono’

Campeã de 'A Fazenda' (Record) revela que não vai desfilar no Carnaval de 2025 por causa de uma cirurgia na perna

A influenciadora e cantora Jojo Todynho lida com mais um rompimento profissional. Desta vez, a cantora respondeu aos fãs o motivo para ela não desfilar no Carnaval de 2025, pela Mocidade Independente de Padre Miguel.

ANÚNCIO

O que Jojo Todynho respondeu sobre a saída do Carnaval 2025

Pelo Story do Instagram, Jojo respondeu que quem decide se ela vai ser musa ou não da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2025 é o patrono, Rogério de Andrade, que está preso desde 29 de outubro.

Ela ainda disse que pode voltar à escola e que a diretoria sabia que ela estaria longe do Carnaval por motivos médicos. No vídeo, Jojo diz que a decisão de não desfilar foi dela e tem relação com uma cirurgia estética nas pernas.

“Eu não vou desfilar ano que vem porque não sei ainda se vou operar ou não. Quem decide é o patrono e a escola, que já sabia que eu não iria desfilar porque eu já havia falado para ele no dia em que o encontrei no dia da apresentação do samba”, disse Jojo aos seguidores.

Leia também:

Jojo Todynho Cantora garante que volta a ser musa do Carnaval quando desejar (Instagram/Reprodução)

Jojo Todynho está garantida na Mocidade Independente de Padre Miguel?

Respondendo ainda os seguidores nesta polêmica do Carnaval, a vencedora de ‘A Fazenda’ (Record) disse que não foi banida da Mocidade Independente de Padre Miguel e que se desejar pode voltar a ser musa na folia.

“Bebê, se ano que vem eu quiser ser musa lá, eu vou ser. Para 2025, 2026, 2027, 2028, 2029... porque quem me convidou foi o patrono. Vocês entenderam?”, declarou a celebridade.