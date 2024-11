Como a fé ajudou Kate Middleton durante o tratamento contra o câncer

A princesa de Gales, Kate Middleton, viveu um ano marcado por desafios intensos em 2024. Após uma cirurgia, ela recebeu o diagnóstico de câncer e iniciou um tratamento de quimioterapia, concluído em setembro. Esse período difícil trouxe mudanças profundas em sua vida, incluindo um fortalecimento de sua espiritualidade e fé.

De acordo com a revista People, o biógrafo especializado em realeza, Robert Hardman, afirmou que a experiência de Kate com a doença a aproximou de temas religiosos. Essa fase serviu para que a princesa buscasse ainda mais respostas e apoio espiritual. Embora ela tenha se aproximado da fé, o príncipe William, seu marido, permanece com uma visão moderna sobre o tema, sentindo-se um tanto desconfortável com certos rituais religiosos.

A relação de William com a religião

Rumores sugerem que, ao se tornar rei, William pode abdicar do título de líder da igreja, um papel histórico da monarquia britânica. Essa posição reflete as diferenças em sua abordagem religiosa em comparação ao pai, o rei Charles III, que possui um profundo interesse espiritual. William é mais reservado e frequenta a igreja apenas em datas comemorativas como Natal e Páscoa.

Além disso, detalhes sobre o casamento de William e Kate mostram aspectos interessantes de suas escolhas pessoais. Desde a união em 2011, o príncipe optou por não usar aliança, uma decisão que gerou curiosidade. Fontes oficiais da realeza explicaram que, enquanto é tradição que as mulheres da família real utilizem alianças, essa prática não é exigida para os homens. Para William, que não tem o costume de usar joias, a decisão foi uma preferência pessoal, reforçando que a exposição pública do casamento já simboliza o compromisso.

No entanto, é Kate quem encontrou na fé um refúgio durante essa etapa delicada. Sua busca espiritual e o apoio familiar foram fundamentais para que ela enfrentasse os desafios do tratamento.