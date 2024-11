Tensão entre Meghan Markle e Kate Middleton: uma análise do biógrafo da realeza

Meghan Markle, esposa do Príncipe Harry, tem optado por permanecer nos Estados Unidos e tem evitado visitar a Inglaterra. Sua última passagem pelo país ocorreu no funeral da Rainha Elizabeth II, em 2022. Desde então, ela não participou de eventos importantes da realeza, incluindo a coroação do Rei Charles III, realizada em 2023, à qual apenas Harry compareceu.

ANÚNCIO

De acordo com o biógrafo Andrew Morton, especialista em temas da realeza britânica, Meghan escolheu não retornar para evitar o constrangimento de reverenciar Kate Middleton, esposa do Príncipe William. Morton, em uma entrevista ao canal Sky News Australia, compartilhou que essa recusa estaria ligada à dificuldade que ela tem em adotar as tradições e normas da monarquia britânica. Esse impasse entre as cunhadas foi intensificado após a saída de Harry e Meghan das funções oficiais da realeza, em 2020.

LEIA TAMBÉM:

Será o fim? Rumores de separação entre Harry e Meghan seguem crescendo

Como Meghan Markle planejou a carreira de Harry após deixarem a realeza

Família real e política: entenda por que a monarquia britânica não vota

Morton enfatiza que o casal tem hoje uma vida consolidada na Califórnia, onde se dedicam a projetos pessoais e cuidam dos filhos, Archie e Lilibet. Essa mudança para os Estados Unidos foi acompanhada de diversas críticas ao comportamento da realeza. Em 2021, durante entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, Meghan revelou um episódio de conflito com Kate que culminou em lágrimas antes de seu casamento. Na ocasião, a atriz desmentiu rumores de que Kate teria chorado e assegurou que ambas fizeram as pazes logo depois.

O afastamento de Meghan e Harry da realeza foi seguido de diversas declarações sobre a rigidez das tradições da monarquia e as pressões enfrentadas pelo casal. A duquesa compartilha frequentemente o impacto dessas normas em sua vida pessoal e profissional, ressaltando a liberdade que encontrou após a mudança para os Estados Unidos.