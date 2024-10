Será o fim? Rumores de separação entre Harry e Meghan seguem crescendo

Nos últimos meses, rumores sobre um possível divórcio entre o príncipe Harry e Meghan Markle ganharam força. A união do casal, que começou oficialmente em 2018, foi marcada por altos e baixos, especialmente com a decisão de ambos de se afastarem dos deveres da família real britânica. Recentemente, o escritor Hugo Vickers, conhecido pela sua análise de temas relacionados à monarquia, afirmou em uma entrevista ao portal britânico The Mirror que o fim do casamento seria apenas “uma questão de tempo”.

Histórico de distanciamentos na vida de Meghan

Vickers observa um padrão no comportamento de Meghan em relação às pessoas de seu círculo social. Segundo ele, a duquesa de Sussex tem um “longo histórico” de rompimentos com pessoas que já foram próximas, como o pai, Thomas Markle, e amigos íntimos. O escritor afirma que esse comportamento se repete com outros familiares, incluindo seus irmãos paternos, Thomas Markle Jr. e Samantha Markle, além de ex-amigas, como Jessica Mulroney. Para Vickers, o próximo alvo seria o próprio Harry, o que indicaria uma possível crise no relacionamento.

Além disso, ele destaca que o príncipe teria que reforçar uma postura mais introspectiva, adotando o papel de “vítima” nas situações que envolviam seu afastamento da família. Para o autor, essa nova posição é influenciada pela própria Meghan, que, segundo ele, teria potencializado as inquietações e insatisfações do marido em relação à realeza.

Entrevista polêmica e tensão com a família real

A famosa entrevista do casal a Oprah Winfrey, realizada em 2021, e a autobiografia de Harry, lançada em 2022, são apontadas por Vickers como fontes de atritos entre os duques e a família real britânica. De acordo com ele, essas aparições públicas, que revelaram conflitos internos, tiveram grande impacto na vida do casal, aumentando o distanciamento entre eles e a realeza. Em sua análise, Vickers sugere que, ao promover esses eventos, Meghan teria aprofundado os sentimentos de desconforto de Harry, fazendo-o reclamar externamente sobre a vida que levava.

Essa sequência de acontecimentos levou o público a questionar até que ponto o relacionamento entre o casal está de fato abalado e como ambos pretendem conduzir suas vidas nos próximos anos.