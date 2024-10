Como Meghan Markle planejou a carreira de Harry após deixarem a realeza

A atriz Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, teria feito uma promessa ao marido ao deixarem a realeza britânica: que juntos alcançariam o estrelato em Hollywood. Essa afirmação foi feita por Tina Brown, biógrafa da princesa Diana, que revelou os bastidores dessa decisão que mudou a vida do casal. Desde que se distanciaram da família real em 2020, Meghan e Harry têm buscado redefinir suas trajetórias, enfrentando tanto apoio quanto críticas no processo.

Segundo Brown, Meghan teria acrescentado a Harry que ela possuía os contatos e a experiência necessária para projetar os cenários competitivos de Hollywood. Brown comentou em um podcast que o príncipe agiu “como um cordeiro entregue ao matadouro” ao seguir a esposa, refletindo a opinião de quem acredita que essa decisão colocou o casal em uma posição vulnerável, longe do apoio da monarquia.

Separação estratégica e novas prioridades

Atualmente, Meghan e Harry vivem em Montecito, Califórnia, com seus filhos, Archie e Lilibet, e seguem um caminho que mistura projetos midiáticos e empresariais. No entanto, uma mudança notável tem sido observada nos últimos meses: o casal, que antes aparecia constantemente junto, agora é visto com mais frequência em eventos separados. As próximas fontes revelaram que essa escolha é estratégica, uma decisão para que ambos possam desenvolver suas próprias marcas e interesses.

A escolha de atuar de forma independente reflete um amadurecimento na trajetória do casal, que busca consolidar suas carreiras além dos rótulos ligados à realidade. Ele se concentra em projetos sociais e ambientais, enquanto se dedica à expansão de suas iniciativas e filantrópicas. Esse distanciamento em público, no entanto, gerou especulações sobre o relacionamento, algo que gera desmentem, reforçando que se trata de uma questão profissional.

Desde a famosa entrevista com Oprah Winfrey em 2021, que gerou grande repercussão, até o documentário da Netflix e o lançamento do livro de memórias de Harry, intitulado “O Que Sobra”, a vida pública do casal tem sido intensa. No entanto, o estrelato prometido por Meghan ainda parece distante, sendo um objetivo que, de acordo com especialistas, possa exigir mais tempo e resiliência para ser realizado.