Após polêmica, Jojo Todynho perde vaga no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval de 2025

A cantora Jojo Todynho, que havia sido confirmada como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, não fará mais parte do desfile da escola no carnaval de 2025. A decisão foi anunciada oficialmente pela agremiação durante a final do samba-enredo deste ano, onde o novo quadro de musas foi apresentado.

A escola divulgou uma nota pública explicando a saída da artista, porém sem detalhar os motivos. O afastamento ocorre em um momento em que Jojo se encontra envolvida em várias polêmicas. Recentemente, ela atraiu atenção ao se declarar como “preta de direita” e por postar uma foto ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o que gerou uma série de reações nas redes sociais e no meio artístico.

Repercussão e cancelamentos

Após sua declaração política, a cantora enfrentou alguns cancelamentos significativos. Uma das reações mais notáveis veio da marca Avon, que decidiu não renovar seu contrato com Jojo, anteriormente uma das influenciadoras para a linha de batons da empresa. Esse rompimento é um reflexo da divisão de opiniões que suas recentes declarações provocaram entre fãs e seguidores.

Apesar das especulações, a Mocidade optou por manter um posicionamento neutro e não confirmou se a saída de Jojo Todynho está diretamente ligada às recentes polêmicas envolvendo a artista. A decisão, entretanto, marca uma mudança significativa na composição das musas para o próximo desfile, que sempre é um dos mais aguardados do carnaval carioca.

A saída de Jojo da equipe de destaques é um exemplo de como figuras públicas podem enfrentar reações diversas ao manifestarem posições políticas ou pessoais. Em um contexto social cada vez mais polarizado, declarações e associações pessoais de artistas ganham grande repercussão e, muitas vezes, consequências em sua carreira.