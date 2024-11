2ª temporada de ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’: Ator da Globo está confirmado

MAX confirma as gravações da 2ª temporada da série e chama ator da Globo que esteve no filme original

A 2ª temporada da série ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’ está confirmada na Max e o ator Matheus Nachtergaele, que esteve no remake de ‘Renascer’ e está cotado para a nova versão de ‘Vale Tudo’, novelas da TV Globo, também teve seu retorno garantido.

O personagem de Matheus Nachtergaele em ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’

A Max confirmou que o ator Matheus Nachtergaele volta a interpretar Cenoura na 2ª temporada de ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’. O personagem é figurinha marcada desde o filme de 2002 e agora volta em uma história totalmente renovada.

Cidade de Deus: A Luta Não Para O ator Matheus Nachtergaele é chamado para interpretar o traficante Cenoura na 2ª temporada da série original da MAX (Renato Nascimento/Divulgação)

Quem é Cenoura, personagem de Matheus Nachtergaele, em ‘Cidade de Deus’

No filme de 2002, Cenoura é um traficante de drogas poderoso que vê Zé Pequeno (Leandro Firmino) como seu rival. Após anos preso, ele volta à comunidade para tentar fugir do crime, mas por pouco tempo, já que é colocado, mais uma vez, como líder no tráfico de Cidade de Deus.

As curiosidades da 1ª temporada de ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’

A série extraída do sucesso dos cinemas, ‘Cidade de Deus’, mostra como está a vida de Buscapé (Alexandre Rodrigues) em 2024, vinte anos depois dos acontecimentos da história original, trazendo de volta Berenice (Roberta Rodrigues) e o líder dos “caixa baixa” Bradock (Thiago Martins).

Com seis episódios, a 1ª temporada da série conta com flashbacks e recordações dos personagens principais do filme, mas também acompanha a história de um jovem traficante que está livre da prisão e coloca os moradores da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, encurralados.

‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’ reúne boa parte do elenco principal do filme, como os atores Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques e Edson Oliveira. Já Andréia Horta, Marcos Palmeira, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel e Luiz Bertazzo são os novatos.