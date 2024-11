3ª temporada de ‘Arcanjo Renegado’: Cris Viana e Gabriela Loran voltam à série

As atrizes Cris Vianna e Gabriela Loran voltam a viver Maíra Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e sua chefe de gabinete, respectivamente, na terceira temporada da série ‘Arcanjo Renegado’, que estreia no Globoplay na quinta-feira, 14 de novembro.

A temporada reserva cenas de ação entre elas e também conta a história de Sarah (Erika Januza), irmã de Mikhael (Marcello Melo Jr.), que encara as frustrações na rotina como policial, enquanto as facções perdem espaço para as milícias do Rio de Janeiro.

Na terceira temporada de ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay), Ronaldo (Álamo Facó) segue com seu site de notícias e denuncia diversos esquemas que ligam o Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes) a uma série de crimes.

Arcanjo Renegado O ator Marcello Melo Jr. interpreta Mikhael, na quarta temporada da série Globoplay (Natalia Odenbreit/Globo)

Vale destacar que ‘Arcanjo Renegado’ já garantiu sua 4ª e 5ª temporada no Globoplay e as gravações começam em breve e a história também será adaptada para o cinema.

Quem está no elenco da 3ª temporada de ‘Arcanjo Renegado’

Além do elenco fixo, a série ‘Arcanjo Renegado’ estreia no Globoplay com novidades. O cantor Belo ganha destaque na produção vivendo o inspetor Silvio e Cris Couto viverá a irmã Emily, líder de um assentamento na Amazônia, onde Mikhael passará um período nos novos episódios.

Dona Laura (Léa Garcia), Leda (Zezé Motta), Manuela (Rita Guedes), Joana (Aline Borges), Paloma (Karen Júlia), Waleska (Dani Galli), Barata (Flávio Bauraqui), Gabriel (Leonardo Bricio), Antônio (Tatsu Carvalho), Camilo (Wilson Rabelo), Rodolfo (Otto Jr.), Ivanir (Rodrigo França) e Galvão (Dilsinho Oliveira) também voltam na próxima temporada de ‘Arcanjo Renegado’.