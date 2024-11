Curiosidades de ‘Garota do Momento’: Conheça o Clube Gente Fina

Garota do Momento

A novela ‘Garota do Momento’ tem espaço para muita festa. Inspirada na década de 1950, a trama que ocupa a faixa das 18h na programação da TV Globo, no lugar de ‘No Rancho Fundo’ tem como cenário principal o agitado centro do Rio de Janeiro, onde fica o Clube Gente Fina, um espaço de cultura e diversão para muitos personagens.

Administrado por Vera Machado (Tatiana Tiburcio) e Sebastião (Cridemar Aquino), o clube é ponto de encontro de jovens e artistas. É onde o samba encontra o choro, o blues flerta com o rock, e as rodas de debate e oficinas culturais refletem o espírito de mudança de uma geração que deseja quebrar barreiras sociais.

Garota do Momento Vera (Tatiana Tiburcio) é a alma do clube mais agitado da novela das 18h (Fábio Rocha/TV Globo)

Vera e Sebastião Machado são o coração do Clube Gente Fina. De dia, eles também trabalham para Raimundo Sobral (Danton Mello). Ela é governanta da casa e cuida dos filhos dele – Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Debora Ozório). Já Sebastião, o marido de Vera, além das funções que tem no clube, é motorista da família Sobral.

“O gol para mim está na humanização desses personagens e em colocá-los dentro de um contexto de participação dessa história de Brasil e de sociedade. Quando você fala de rock’n’roll, você está falando dessas pessoas. Quando você fala de samba, quando você fala de cultura, quando você fala de sociedade, você está falando dessas pessoas que formam o Clube Gente Fina”, comenta Tatiana Tiburcio.

“Temos a possibilidade de mostrar essas relações afetivas sendo construídas naturalmente, dentre desses espaços de cultura, como o Clube Gente Fina, que eram tão fortes e tão presentes na sociedade naquele momento, mas que, infelizmente, não eram visibilizados”, complementa Cridemar Aquino.