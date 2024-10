Curiosidades de ‘Garota do Momento’: Conheça o triângulo amoroso da novela

A novela ‘Garota do Momento’ tem seu triângulo amoroso formado por Beatriz (Duda Santos), Beto (Pedro Novaes) e Bia (Maisa Silva), que se conhecem inusitadamente no Rio de Janeiro da década de 1950. Segundo a protagonista, a conexão é genuína e, ao mesmo tempo, muito louca.

O problema é que Beto é o noivo de Bia, a menina criada como se fosse filha de Clarice (Carol Castro). Ela é mimada, autocentrada e sofre de uma doença cardíaca e ao perceber o interesse do namorado pela suposta irmã começa a usar seu estado de saúde para manipulá-lo, fazendo com que ele se sinta culpado por pensar em terminar o relacionamento.

“A Bia se acha muito perfeita. Para ela, todo mundo tem problemas, tem defeitos, menos ela”, comenta Maisa sobre a sua personagem na novela das seis, da TV Globo.

Garota do Momento Maisa Silva interpreta a vilã Bia na novela de época da TV Globo (Fábio Rocha/TV Globo)

Enquanto Beatriz tenta entender sua relação com sua mãe, ela e Beto se aproximam cada vez mais. O jornalista tem carinho por Bia, com quem está namorando, mas sente que a relação é sustentada apenas pela culpa e pelo medo de prejudicar a saúde da jovem. Mesmo assim, Beto decide então terminar o relacionamento com Bia para ficar com Beatriz, que também já não consegue mais esconder o que sente pelo rapaz.

“O Beto e a Bia cresceram juntos, as famílias são amigas, e acho que por um bom tempo ele também acreditou que deveria ficar com ela. Só que as experiências que o Beto teve na vida fizeram com que ele percebesse que deveria ir atrás dos próprios sonhos. Quando ele conhece a Beatriz, se encanta e sabe que tem algo diferente em relação àquela garota”, afirma Pedro Novaes.

Em meio a tudo isso, uma reviravolta faz com que Beatriz seja escolhida como a garota-propaganda da Perfumaria Carioca, justamente a empresa da família Alencar.

Ela vai revolucionar a publicidade da época, desafiando os padrões raciais e de beleza daquele momento ao ocupar um espaço até então reservado apenas a mulheres brancas. Assim, com sua elegância e carisma, Beatriz começa a adentrar um mundo do qual ela nunca imaginou fazer parte.