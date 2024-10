‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay): Gracyanne Barbosa tem papel de destaque

Ex do cantor Belo grava cenas para série 'Arcanjo Renegado' (Globoplay) no Complexo da Maré

A musa fitness Gracyanne Barbosa tem um papel de destaque na 4ª temporada da série ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay). Na trama dirigida por Lipe Binder, ela interpreta a melhor amiga da mulher de um chefe do tráfico.

ANÚNCIO

Quando ‘Arcanjo Renegado’ volta ao Globoplay?

Com as gravações da nova temporada em andamento no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a terceira leva de episódios estreia no dia 14 de novembro, segundo a coluna Play, do Jornal O Globo. Vale reforçar que a produção está garantida até a 5ª temporada e deve virar um filme em breve.

Qual a história da nova temporada de ‘Arcanjo Renegado’?

A nova safra de episódios traz as facções vão perder território para as milícias e os dilemas e frustrações de Sarah (Erika Januza) como policial.

O site de Ronaldo (Álamo Facó) também ganha mais destaque na série do Globoplay devido a uma denúncia de esquemas que ligam o Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes) a uma série de crimes.

Leia também:

Arcanjo Renegado O ator Marcello Melo Jr. interpreta Mikhael, na quarta temporada da série Globoplay (Natalia Odenbreit/Globo)

Qual o elenco da série ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay)?

A nova temporada da série policial do Globoplay conta com Cris Couto dando vida a irmã Emily, líder de um assentamento na Amazônia, e o protagonista Mikhael, interpretado pelo ator Marcello Melo Jr..

A trama também coloca no elenco personagens de outras produções do Globoplay, como o agente penitenciário Pedra, um dos protagonistas de ‘O Jogo que Mudou a História, feito por Raphael Logam, e Mendonça e Santiago, de ‘A Divisão’, vividos por Silvio Guindane e Erom Cordeiro.

Os personagens Dona Laura (Léa Garcia), Leda (Zezé Motta), Maíra (Cris Vianna), Manuela (Rita Guedes), Giovanna (Gabriela Loran), Joana (Aline Borges), Paloma (Karen Júlia), Waleska (Dani Galli), Barata (Flávio Bauraqui), Gabriel (Leonardo Bricio), Antônio (Tatsu Carvalho), Camilo (Wilson Rabelo), Rodolfo (Otto Jr.), Ivanir (Rodrigo França) e Galvão (Dilsinho Oliveira) também estão de volta na penúltima temporada de ‘Arcanjo Renegado’.