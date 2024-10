Ele está de volta! Ícaro Silva retorna como voz de Simba em ‘Mufasa: O Rei Leão’

Ícaro Silva foi confirmado no elenco de ‘Mufasa: O Rei’ Leão, da Disney, e deve retornar com a voz de Simba para o longa. O ator dublou o mesmo personagem em ‘O Rei Leão’, de 2019. Em um novo vídeo promocional, ao lado de Iza, responsável por dar voz a Nala no longa, a dupla compartilha diversos conteúdos exclusivos.

Em conversa, ambos discutem temas de superação, coragem e legado presente na prodição, convidando o público a assistir e refletir sobre a importância de enfrentar desafios. Mufasa: O Rei Leão estreia em 19 de dezembro somente nos cinemas.

Ator Ícaro Silva e cantora Iza, dubladores de Simba e Nala em Mufasa: O Rei Leão (Reprodução/Divulgação)

Sinopse e estreia da produção

Mufasa: O Rei Leão conta com a ajuda de Rafiki para contar a lenda de Mufasa à jovem filhote de leão Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba emprestando seus característicos talentos cômicos. Narrado através de flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino. Seus laços serão testados enquanto eles trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal.