Teaser da 2ª temporada de ‘Ruptura’ (Severance), série vencedora dos prêmios Emmy e Peabody, é disponibilizado pela Apple TV+

O teaser da segunda temporada da série de suspense ‘Ruptura’ (Severance), vencedora dos prêmios Emmy e Peabody, foi disponibilizado pela Apple TV+ nesta quarta-feira (23), que contará com 10 episódios, lançados semanalmente. A produção será lançada em 17 de janeiro de 2025.

Na trama, Mark Scout (Adam Scott) lidera uma equipe na Lumon Industries, onde um procedimento cirúrgico divide as memórias dos colaboradores entre o trabalho e a vida pessoal. Após começar a questionar os métodos e processo, o protagonista acaba se colocando em risco. Na segunda temporada, ele e seus parceiros se deparam com as consequências de seus atos contrários ao sistema.

A segunda temporada reúne o elenco de estrelas, que inclui o indicado ao Emmy Adam Scott (“Parks and Recreation”), Britt Lower (“Jovem Solteiro à Procura”), Tramell Tillman (“Missão: Impossível 8″), Zach Cherry (”Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”), Jen Tullock (“Spirited: Um Conto Natalino”, também da Apple), Michael Chernus (“Gêmeas: Mórbida Semelhança”), Dichen Lachman (“Jurassic World Domínio”), o vencedor do Emmy John Turturro (“Barton Fink - Delírios de Hollywood”), o vencedor do Oscar Christopher Walken (“O Franco Atirador”, “Prenda-Me se for Capaz”, “Duna: Parte 2″) e a vencedora do Oscar e do Emmy Patricia Arquette (”Boyhood - Da Infância à Juventude”, “Medium: A Paranormal”), além de dar as boas-vindas à mais uma atriz no elenco, Sarah Bock (“Valentes”).

A primeira temporada completa de “Ruptura” está disponível no Apple TV+. Confira o trailer oficial: