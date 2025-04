Investigação aponta detalhes da morte de menino que foi jogado de ponte pelo próprio pai

O laudo pericial de Théo Felber, criança de 5 anos jogada de uma ponte pelo próprio pai no Rio Grande do Sul, saiu e trouxe novas informações sobre o caso.

De acordo com o portal R7 notícias, o menino estava vivo no momento da queda. O documento apontou que a causa da morte foi traumatismo craniano e revelou lesões antigas no pescoço, que condiz com o depoimento do pai da criança, que confessou ter tentado matar o filho estrangulado na noite anterior ao crime de assassinato.

O crime ocorreu no dia 25 de março e Tiago Ricardo Felber, de 40 anos, permanece preso preventivamente sob investigação por tentativa de homicídio seguida de homicídio consumado.

Tiago confessou a autoria em depoimento à polícia e chegou a debochar da mãe do menino em um áudio obtido pela investigação. Ele enviou uma mensagem a um familiar informando o que havia feito com o filho.

“Viu guria, seja forte. Fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu atirei o Theo abaixo da ponte agora”, diz na gravação.

A mãe de Theo, que estava separada de Tiago desde novembro, prestou depoimento à polícia e relatou que ele apresentava sinais de descontrole quando era contrariado.

