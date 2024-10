‘Terrifier 3’: conheça o palhaço sangrento que fez pessoas vomitarem nos cinemas e desbancou ‘Coringa 2’

Os resultados negativos de ‘Coringa 2′ nas bilheterias pode ter evidenciado a produção cult e sangrenta de ‘Terrifier 3′, que chegou desbancando o palhaço de Joaquin Phoenix, além de contar com notas positivas da crítica.

Com um orçamento de US$ 200 milhões, ‘Coringa: Delírio a Dois’ chegou ao teto de US$ 165 milhões de arrecadação após duas semanas, com um resultado de prejuízo que não consegue pagar seu investimento e gerar lucro.

Por outro lado, ‘Terrifier 3′, dirigido por Damien Leone, com um orçamento de US$ 18 milhões com o custo de produção já recuperado, o longa de terror já ultrapassou seu investimento no lançamento e foi aclamado pela crítica, fazendo sucesso nos EUA, debutando no Rotten Tomatoes com mais de 80% de aprovação. No Brasil, a produção chega em 31 de outubro.

Art, the Clown

‘Terrifier 2’: O que está por trás do filme com palhaço assassino que causou vômitos e desmaios em cinemas (Reprodução/Divulgação)

O palhaço Art, apareceu pela primeira vez no curta-metragem ‘The 9th Circle’ (2008), escrito e dirigido por Damien Leone, posteriormente protagonizando uma obra cult do diretor. Após o sucesso orgânico de suas produções, a figura do palhaço está a um passo de se consolidar como uma figura memorável do terror.

Assim como o Ghostface, Freddy Krueger, Michael Myers e outras figuras marcantes do horror, Art, the Clown, é uma persona que não pode ser ignorada. Sendo assim, Pennywise (de ‘It! A Coisa’ e Coringa que se cuidem!

Mal-estar nas salas de cinema

Terrifier 2

Depois das primeiras sessões de ‘Terrifier 2′ (2022) nos EUA, diversos internautas relataram que deixaram as salas de cinema no meio do filme devido às altas cenas de violência. Alguns vomitaram e outros até mesmo desmaiaram.

Após as reações serem consideradas inusitadas demais, foi especulado que todo o ocorrido poderia ter sido uma ação de marketing em pró ao sucesso de ‘Terrifier 2′.

Contudo, o diretor, Damien Leone, desmentiu a informação por meio de suas redes.

“Para todos que dizem que os relatos de pessoas desmaiando e vomitando durante as exibições de ‘Terrifier 2′ são uma jogada de marketing, eu juro pelo sucesso do filme que não são”, escreveu. “Esses relatos são 100% legítimos. Eu gostaria que fôssemos inteligentes o suficiente para ter pensado nisso! Mas, na verdade, não precisamos.”

